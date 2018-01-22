قط يرث 300 ألف يورو

روما(صدى):

يعيش القط جيري حياة من الرفاهية ، عقب وفاة مالكته الايطالية وتركها 30 ألف يورو للقط .

وأكدت وسائل الاعلام الايطالية ، أنّ صاحبة القط المتوفاة كانت تعد ” جيري ” المخلوق الرئيس في حياتها، وطلبت من أفراد أسرتها الاعتناء بهذا الحيوان الأليف، وأن لا يبخلوا بالمال لعلاجه، وأن يقوموا ببيع التحف والمجوهرات لأجله إذا لزم الأمر.

وتقول ابنة المتوفاة في تصريحات اعلامية ، إنّ أمها كانت تحب ” جيري ” أكثر من أيّ فرد في عائلتها.

وقد بدأ ” جيري ” بالاستمتاع بالميراث، حيث يتناول أغلى الأطباق من الروبيان والأسماك، وينام على أربع أرائك مختلفة.