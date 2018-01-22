قط يرث 300 ألف يورو
يعيش القط جيري حياة من الرفاهية ، عقب وفاة مالكته الايطالية وتركها 30 ألف يورو للقط .
وأكدت وسائل الاعلام الايطالية ، أنّ صاحبة القط المتوفاة كانت تعد ” جيري ” المخلوق الرئيس في حياتها، وطلبت من أفراد أسرتها الاعتناء بهذا الحيوان الأليف، وأن لا يبخلوا بالمال لعلاجه، وأن يقوموا ببيع التحف والمجوهرات لأجله إذا لزم الأمر.
وتقول ابنة المتوفاة في تصريحات اعلامية ، إنّ أمها كانت تحب ” جيري ” أكثر من أيّ فرد في عائلتها.
وقد بدأ ” جيري ” بالاستمتاع بالميراث، حيث يتناول أغلى الأطباق من الروبيان والأسماك، وينام على أربع أرائك مختلفة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25933 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه ههههههههههه
قطو محظوظ🤗🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41624 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي ماهو قط ابو تيسير ,,
,, ياكل وينام في مكب الزبايل ، والصباح يشوتون فيه اللي يجون يشيلون صناديق الزباله ,,
,, وهذا ينام على اربع ارائك وياكل روبيان وعلوم طيبه ,, الدنيا حظوظ ,,