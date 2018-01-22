أبو ثنين: المجاملات والمحسوبيات هي سبب ما وصل إليه الهلال الآن

نواف السالم(صدى):

قال لاعب فريق الهلال السابق، فيصل أبو ثنين، إن المدير الفني لفريق الهلال الحالي، دياز، لم يقرأ فريقه بشكل جيد ولم تكن اختياراته منطقية، مضيفًا ” واللاعبون الأجانب المتواجدين في الفريق لم يضيفوا أي جديد للفريق، رغم مادفع عليهم من مبالغ كبيرة جداً “.

كما أوضح ” أبو ثنين ” أن في الهلال تساهلات كثيرة تجاه بعض اللاعبين أدت إلى ما وصل إليه الفريق الآن، مضيفًا: ” في الهلال يوجد مجاملات ومحسوبيات من المدرب تجاه بعض اللاعبين الذين كان يجب مغادرتهم من الفريق لأنه لم يعد لديهم أي جديد “.

وأكد، على ضرورة انتهاء المجاملات؛ قائلًا: ” فنحن في عصر الاحتراف، واعطاء الفرصة للمواهب الشابة، متابعًا: “مشكلة دياز أنه يريد إثبات بأنه هو الصح، كما أشعر بأنه يبحث عن الشرط الجزائي ليرحل “.

ورفض فيصل أبو ثنين الأصوات المنادية برحيل دياز، وقال إنه ليس في مصلحة الهلال رحيله حاليًا ولكن يجب ” تقنين اختياراته للاعبين الأجانب ” ، مؤكدًا أن في العالم العربي لاعبون يستطيعون خدمة فريق الهلال، وأنه يتمنى ضمهم للفريق.