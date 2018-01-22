” الجبير ” : خطة ضخمة شاملة لدعم اليمن ببليون دولار
أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الإثنين، أنه سيتم اليوم الإعلان عن خطة ضخمة شاملة لدعم اليمن بمبلغ يتجاوز البليون دولار.
وأكد ” الجبير ” خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن المقام بالرياض الآن، أن ملشيات الحوثي تتحمل مسئولية الدمار الذي تعرضت له اليمن أرضًا وشعبًا، لافتًا إلى أن المملكة تعرضت لأكثر من 90 صاروخًا باليستيًا أطلقتها المليشيات باتجاهها.
وتنطلق اليوم أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، تحت مسمى ” العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ” ، والتي تتطلب 2.96 مليار دولار أمريكي لتقديم مساعدات منقذة للأرواح إلى 13.1 مليون شخص هذا العام.
وتساند المملكة الشعب اليمني في أزمته ضد انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية، من خلال المساعدات الإنسانية عن طريق إمدادهم بمساعدات طبية وغذائية، ومساعدات مالية حيث صدر أمر سامي بدعم البنك المركزي اليمني بملياري دولار لدعم الشعب اليمني.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25933 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب🤔
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب على قول القرني
مواااطن[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 47 دقيقة
ماهي غريبه على هذا الوطن ان يدعم الدول الاسلاميه فكم من الشرور صرفها الله عنا بهذي الاعمال ..واقترح ان يكون هناك مناطق يستفاد منها في ارض اليمن .وتجاره حره تدعم اهل اليمن ..
صداوي[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا تعليق ✋
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6172 ] نشر منذ 19 دقيقة
السعوديين اولى
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25933 ] نشر منذ 5 دقائق
أمس أنتشر مقطع
لرجال المقاومة ماسكين حوثيين
معهم160مليون ريال يمني
فئة500ريال جديدة من البنك
في جبل العر بيافع
أتمنى من حكومتنا الرشيدة
التحقيق فاالأمر ومحاسبة من يتعاون مع الحوثيين
من الشرعية فااليمن
والا فدرو أن الحرب مع الحوثيين ستظل بلا نهاية.