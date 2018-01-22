” الجبير ” : خطة ضخمة شاملة لدعم اليمن ببليون دولار

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الإثنين، أنه سيتم اليوم الإعلان عن خطة ضخمة شاملة لدعم اليمن بمبلغ يتجاوز البليون دولار.

وأكد ” الجبير ” خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن المقام بالرياض الآن، أن ملشيات الحوثي تتحمل مسئولية الدمار الذي تعرضت له اليمن أرضًا وشعبًا، لافتًا إلى أن المملكة تعرضت لأكثر من 90 صاروخًا باليستيًا أطلقتها المليشيات باتجاهها.

وتنطلق اليوم أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، تحت مسمى ” العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ” ، والتي تتطلب 2.96 مليار دولار أمريكي لتقديم مساعدات منقذة للأرواح إلى 13.1 مليون شخص هذا العام.

وتساند المملكة الشعب اليمني في أزمته ضد انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية، من خلال المساعدات الإنسانية عن طريق إمدادهم بمساعدات طبية وغذائية، ومساعدات مالية حيث صدر أمر سامي بدعم البنك المركزي اليمني بملياري دولار لدعم الشعب اليمني.