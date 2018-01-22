بالصور.. بلدية الشرائع تغلق مطعما مخالفا يجهز المأكولات في سكن العمال

حسين العلي(صدى):

عثرت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة على حوش مخالف وغرف عشوائية وسكن عمال يستخدم لإعداد الأطعمة والمأكولات بطريقه عشوائية تفتقر للاشتراطات الصحية، ومن ثم تسويقها بأحد محلات الأكلات الشعبية في حي الشرائع .

وقال المهندس فهد بن مرزوق البشري رئيس بلدية الشرائع الفرعية، إن مراقبي البلدية يبذلون جهودًا كبيرة للمحافظة على الصحة البيئية، والقضاء على مسببات التلوث.

من جهته قال بندر اللهيبي رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية ، إن الفرق الميدانية رصدت عامل أحد المطاعم بالمنطقة بعد ضبط عدد من المخالفات داخل المطعم، وتم متابعته ومراقبته على مدار اليوم ، إلى أن تمكنوا من الوصول للموقع أثناء التحضير، وتم على الفور مداهمته، وإقفال وتغريم المطعم “.

وتمت مصادرة حوالي (400) كيلو خضار وفواكه مشكلة ، لسوء الحفظ والتخزين ، إضافة الى مصادرة كميات كبير من الآواني وادوات الطبخ غير الصالحه للاستخدام.

وتم إعداد محضر بذلك، وإشعار صاحب المحل بالمراجعة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه، بعد إغلاق المطغم .