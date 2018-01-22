” روبينيو ” يقترب من سيفابور التركي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب اللاعب البرازيلي روبينيو، من الانضمام إلى صفوف سيفابور التركي.

وقالت المصادر إن لاعب ريال مدريد سيسافر إلى تركيا غدًا، بعد أن وصل إلى اتفاق مبدئي، مع إدارة النادي التركي، للانضمام إليه.

وأصدر النادي التركي بيان له، كاشفًا عن انتهاء المفاوضات النهائية، والإعلان عن التوقيع رسميًا غدًا.

يذكر أن اللاعب لا ينتمي إلى أي نادي منذ صدور حكم ضده من محكمة أول درجة بالسجن 9 سنوات، على خلفية اتهامه بـالاعتداء الجنسي على إمرأة بالغة من العمر 22 عامًا.