الصحة تكشف عن حالة المواطن المصاب بالكورونا

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن إصابة مواطن عمره 75 عام بفيروس الكورونا من بريدة، وتم تصنيفها على أنها عدوى أولية، ولكن أشارت إلى أنه في حالة حرجة الآن.

وأكد استشاري الباطنة الدكتور فارس عبد الله على ضرورة تكثيف التوعية في جميع المرافق العامة والصحية ووسط العاملين والرعاة في حظائر المواشي، لافتًا أن هناك تساهل في الأمور الوقائية، وهو مايزيد من خطورة العدوى.

كما أوضح عبد الله أن ملاحقة الرعاة أو الزائرين للإبل في الحظائر دون إتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية لازلت مشكلة كبيرة، وذلك رغم استمرار التوعية الصحية والبيئية في هذه المواقع.