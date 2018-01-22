سباق للأرانب يثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي بـ ” السودان “

الخرطوم(صدى):

انتشر خلال الفترة الماضية، إعلان عن سباق للأرانب في تونس، ليثير هذا الإعلان جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذا السباق يحظى بدعم رسمي من الدولة.

وحضر اليسع صديق التاج، وزير الشباب والرياضة في الخرطوم، حفل مراسم قرعة بطولة سباق الأرانب البرية، بأحد المزارع شرق العاصمة، وتزامن ذلك مع احتفالات البلاد بالاستقلال.

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاحتفال، واعتبروه ترفًا لا مبرر له، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد.