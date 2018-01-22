” أردوغان ” يصر على غزو السوريين.. ويؤكد: لا تراجع في عملية عفرين

أنقرة(صدى):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، استمراره في عملية عفرين السورية؛ للقضاء على الأكراد السوريين في هذه المنطقة.

وأوضح ” أردوغان ” أنه تم إبلاغ روسيا والتحالف الدولي بعدم التراجع عن هذه العملية، قائلًا ” لا تراجع عن حل مشكلة عفرين “.

وكانت السلطات التركية شنت عملية الغزو العكسري على منطقة عفرين السورية منذ السبت الماضي، تحت زعامة تشكيل الأكراد السوريين خطرًا على حدودها، مستهدفه في عملياتها المدنيين، حيث قامت بقتل مدني سوري وإصابة 46 آخرين بينهم 16 سوريًا، بقذائفها.