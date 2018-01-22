عادات غذائية تتسبب في ظهور الشيب مبكرا
قد تظهر أعراض الشيب لدى الفتيات الصغار، الأمر الذي يصيبهم بالإزعاج، إلا ان هناك بعض العادات السيئة اليومية التي تتسبب في ظهور الشعر الأبيض مبكراً.
ومن هذه العادات:
1-السكر:
فالأغذية التي تحتوي على الكثير من السكر الصناعي تثبط وظيفة فيتامين E المهم لنمو الشعر.
2-الجلوتامات:
وهي عبارة عن مكسبات طعم توجد في الأطعمة الجهازة، والتي تؤثر سلبياً على عملية الأيض، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجسم بصفة عامة، وصحة الشعر بصفة خاصة.
3-البروتين الحيواني:
ترتفع فرص ظهور الشيب مبكراً، بالإكثار من تناول البروتينات الحيوانية الموجودة في الأسماك واللحوم.
4-مُكسبات اللون ومواد التحلية:
والتي تتسبب في فقدات لون الشعر الطبيعي.
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