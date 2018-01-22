عادات غذائية تتسبب في ظهور الشيب مبكرا

نورة الشهري(صدى):

قد تظهر أعراض الشيب لدى الفتيات الصغار، الأمر الذي يصيبهم بالإزعاج، إلا ان هناك بعض العادات السيئة اليومية التي تتسبب في ظهور الشعر الأبيض مبكراً.

ومن هذه العادات:

1-السكر:

فالأغذية التي تحتوي على الكثير من السكر الصناعي تثبط وظيفة فيتامين E المهم لنمو الشعر.

2-الجلوتامات:

وهي عبارة عن مكسبات طعم توجد في الأطعمة الجهازة، والتي تؤثر سلبياً على عملية الأيض، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجسم بصفة عامة، وصحة الشعر بصفة خاصة.

3-البروتين الحيواني:

ترتفع فرص ظهور الشيب مبكراً، بالإكثار من تناول البروتينات الحيوانية الموجودة في الأسماك واللحوم.

4-مُكسبات اللون ومواد التحلية:

والتي تتسبب في فقدات لون الشعر الطبيعي.