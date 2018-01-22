أمير ” الباحة ” ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الزهراني “

إبراهيم الزهراني(صدى):

التقى الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، أشقاء وذوي الشهيد إبراهيم بن أحمد الزهراني، منقلا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين لذوي الشهيد الزهراني.

وعبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، علي تعازيهم ومواساتهم في مُصابهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، مُعتبرين استشهاد ابنهم فداء الوطن شرفًا وفخرًا لهم.

وكان الشهيد إبراهيم بن أحمد الزهراني، قد استشهد وهو يدافع عن وطنه في الحد الجنوبي، وشيعت جنازته بجامع ابن تيمية بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة.