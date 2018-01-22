بالفيديو.. مريم حسين تفتخر بـ ” الشورت ” : يشهرني عالميا

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين استياء وسخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن ما تفعله لتنشهر على السوشيال ميديا .

وقالت مريم في الفيديو ” كتير قايم يتكلم ويقول مريم حسين ها الأيام وايد قامت تتكلم على فلان وعلانه على شان ترجع للأضواء .. لا ياحبايبي أنا فيديو واحد ألبس فيه الشورت أو أي شئ راح انتشر على السوشيال ميديا .. فيديو واحد ألبس فيه مايوه في البحر راح انتشر ” .

وتابعت مريم ، ” أنا لما أتكلم راح أتكلم على سميرة سعيد أنجلينا جولي للي شهرتهم أعلى من شهرتي لكن ما راح أتكلم عن عطعوطه وعصعوصه ” .