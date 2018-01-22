بالفيديو.. زوج ينفذ مقلبا في زوجته

متابعات(صدى):

نفذ شاب مقلب صادم في زوجته أثناء قيامهما بشراء بعض احتياجاتهما المنزلية ، ووضع أخيه التوأم مكانه لمعرفة قدرتها على اكتشافه .

وظهر الشقيقان في مقطع فيديو متداول وهما يستعدان لتنفيذ المقلب ، حيث ارتدى كل منهما ملابس الآخر ، وذهب الزوج للاختباء فيما ذهب شقيقه لمساعدة زوجة اخيه في شراء احتياجاتها ، والمذهل انها لم تتعرف عليه وظنته زوجها .

وفي نهاية الفيديو جاء الزوج لزوجته وقال لها أنا حسين زوجك واللي معك حسن ، وهي في ذهول وتقول له حسن امشي وظل الشقيقان يضحكان عليها .