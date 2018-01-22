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بالفيديو.. زوج ينفذ مقلبا في زوجته

بالفيديو.. زوج ينفذ مقلبا في زوجته
متابعات(صدى):

نفذ شاب مقلب صادم في زوجته أثناء قيامهما بشراء بعض احتياجاتهما المنزلية ، ووضع أخيه التوأم مكانه لمعرفة قدرتها على اكتشافه .

وظهر الشقيقان في مقطع فيديو متداول وهما يستعدان لتنفيذ المقلب ، حيث ارتدى كل منهما ملابس الآخر ، وذهب الزوج للاختباء فيما ذهب شقيقه لمساعدة زوجة اخيه في شراء احتياجاتها ، والمذهل انها لم تتعرف عليه وظنته زوجها .

وفي نهاية الفيديو جاء الزوج لزوجته وقال لها أنا حسين زوجك واللي معك حسن ، وهي في ذهول وتقول له حسن امشي وظل الشقيقان يضحكان عليها .

# 😅😅

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

مررره

[ عدد التعليقات: 903 ] نشر منذ 1 ساعة

استخفاف ماحب كذا وقله حيا كمان

[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 1 ساعة

الله من ثقل الدم والسماجه …

[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 25 دقيقة

الحمو الموت

[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 11 دقيقة

وش ذا الهبل ؛

وصدق اللي حركاتهم كذا مالهم امان ؛

الله يستر بس بكره لا يسوون مقالب اكبر ~

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