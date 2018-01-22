بالفيديو.. زوج ينفذ مقلبا في زوجته
نفذ شاب مقلب صادم في زوجته أثناء قيامهما بشراء بعض احتياجاتهما المنزلية ، ووضع أخيه التوأم مكانه لمعرفة قدرتها على اكتشافه .
وظهر الشقيقان في مقطع فيديو متداول وهما يستعدان لتنفيذ المقلب ، حيث ارتدى كل منهما ملابس الآخر ، وذهب الزوج للاختباء فيما ذهب شقيقه لمساعدة زوجة اخيه في شراء احتياجاتها ، والمذهل انها لم تتعرف عليه وظنته زوجها .
وفي نهاية الفيديو جاء الزوج لزوجته وقال لها أنا حسين زوجك واللي معك حسن ، وهي في ذهول وتقول له حسن امشي وظل الشقيقان يضحكان عليها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41624 ] نشر منذ 2 ساعتين
بايخين ,,
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
مررره
بنت النور[ عدد التعليقات: 903 ] نشر منذ 1 ساعة
استخفاف ماحب كذا وقله حيا كمان
كان زمان[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 1 ساعة
الله من ثقل الدم والسماجه …
السعودي[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحمو الموت
همس~[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 11 دقيقة
وش ذا الهبل ؛
وصدق اللي حركاتهم كذا مالهم امان ؛
الله يستر بس بكره لا يسوون مقالب اكبر ~