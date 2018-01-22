في عزاء ” التويجري ” .. الوزير الغيني يشيد بجهود الفقيد طوال 10 سنوات

علي القحطاني(صدى):

استضاف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، اليوم الأثنين، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض، وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا علي جمال بنقورا؛ الذي وصل إلى المملكة مرافقًا لجثمان الداعية السعودي الشيخ عبد العزيز بن صالح التويجري؛ الأستاذ في المعهد العلمي بالدرعية.

في بداية اللقاء، قدم الوزير الغيني تعازي الرئيس والحكومة والشعب الغيني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” حفظه الله ” ، ولحكومة وشعب المملكة في وفاة الفقيد، مثنيًا على جهوده المتواصلة ودوره الديني والثقافي في الدولة الغينية خلال عشر سنوات من دورات علمية وبناء مدارس ومساجد وحفر الآبار.

كما أوضح الوزير الغيني في تصريحه، أنه تم الاتفاق على العديد من أوجه التعاون بين وزارتي الشؤون الدينية في غينيا و المملكة، وبحث عديد من الرؤى المستقبلية للتعاون المشترك فيما بين الوزارتين، مؤكدًا أن ذلك من منطلق الدور الرائد للمملكة في العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية في غينيا وغرب إفريقيا ككل.

وفي نهاية تصريحه، عبّر الوزير الغيني عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للمملكة قيادة وحكومة وشعباً؛ على كرم الضيافة والرعاية الخاصة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لقضايا وهموم الأمة الإسلامية عموماً ولغينيا خصوصاً، كما شكر الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين؛ على العلاقات المتميزة بين البلدين.

