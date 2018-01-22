بالصور.. الاستعداد لإنطلاق العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بقيادة المملكة

فهمي محمد(صدى):

يستعد التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة، إلى بداية دفعة جديدة من العمليات الإنسانية في اليمن؛ التي تهدف إلى مساعدة الشعب اليمني ضد بطش وانتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابي.

ونشر الحساب الرسمي للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن على ” تويتر ” ، اليوم، صور توضح استعدادات انطلاق العمليات الإنسانية.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة دشن، اليوم الاثنين، حسابه الرسمي الخاص بالعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن على مواقع التواصل الاجتماعي.