تصاعد الرأي العام الألماني بسبب حكم إعدام ألمانية بالعراق

برلين(صدى):

واصلت السلطات الألمانية، اتصالاتها مع السلطات العراقية؛ لمناقشة وبحث مصير سيدة ألمانية تدعى ” لمياء ك. ” ، صدر بحقها حكماً بالإعدام لانضمامها إلى تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وتتعرَّض السلطات الألمانية إلى ضغط داخلي كبير؛ من أجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحث لمياء البالغة 52 عاماً من العمر، نظراً لكونه يشكل فضيحة دبلوماسية لبرلين.

وقضت محكمة عراقية بالإعدام على المواطنة الألمانية؛ في اتهامات بتقديم مساعدات مباشرة وإسهامات ملموسة لتنظيم ” داعش ” .