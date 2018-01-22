التحالف العربي يدشن حسابه الخاص بالعمليات الإنسانية في اليمن على ” تويتر “

فهمي محمد(صدى):

دشن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة، اليوم الاثنين، حسابه الرسمي الخاص بالعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب الرسمي للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، في أول تغريدة له على ” تويتر ” : ” التحالف بقيادة السعودية يدشن حساباته الخاصة بالعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن على شبكات التواصل الاجتماعي “.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الحساب بشكل كبير، مثمنين جهود التحالف العربي والمملكة في حماية الشعب اليمني ومساعدته في أزمته ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، والتي تتطلب 2.96 مليار دولار أمريكي لتقديم مساعدات منقذة للأرواح إلى 13.1 مليون شخص هذا العام.