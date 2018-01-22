بعد توقيفها 35 شخصا.. أمجد طه: تركيا لا تتحمل رتويت والقمع حلها الوحيد

نايف السالم(صدى):

علق الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الاثنين، على إصدار السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 35 شخصًا بتهمة التعبير عن رأيهم ” في عملية عفرين السورية.

وأوضح ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن تركيا تنتهج أسلوب القمع ضد معارضيها، قائلًا ” تركيا لا تتحمل رتويت ولا الرأي الآخر والقمع حلها الوحيد ” .

وكانت السلطات التركية أصدرت مذكرات توقيف بحق 35 شخصًا بتعمة التعبير عن رأيهم ضد الهجوم الذي تشنه تركيا على المدنيين في سوريا، حيث تم اعتقال 18 شخصًا في إسطنبول و17 آخرين في دياربكر.