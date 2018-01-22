جماهير الهلال تعاود التقدم مرة أخرى في مبادرة ” ادعم ناديك “

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عن التحديث الأخير لأعداد المشتركين في مبادرة ” ادعم ناديك ” ، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً لجماهير الهلال.

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، عن التطورات الأخيرة في أعداد مشتركي مبادرة ” ادعم ناديك ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “.

وسجل ” الهلال ” تقدمًا بعد تراجع الأمس، حيث وصل عدد الأشخاص 42.973، بينما سجل الأمس تراجعًا حيث بلغ عدد الأشخاص 42.750 بنسبة 32.34%.

ووصلت أعداد جماهير النصر ، بينما 38.819، مسجلة بذلك تقدمًا أيضًا عن الأمس، بينما وصل عدد مشاركي نادي الاتحاد صاحب المركز الثالث 31.137 مشترك.