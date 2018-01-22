تعليم عسير يعتمد 15 فائزاً في الأولمبياد الوطني

أبها(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان أسماء الطلاب الفائزين في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري .

وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي يحيى عبود أن الفائزين في مجال الرياضيات بلغ 7 فائزين وفي مجال العلوم 8 فائزين ، مشيراً إلى أن البيئة التنافسية تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يساعد على تطوير مواهبهم العلمية.