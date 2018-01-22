تعليم عسير يعتمد 15 فائزاً في الأولمبياد الوطني
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان أسماء الطلاب الفائزين في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري .
وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي يحيى عبود أن الفائزين في مجال الرياضيات بلغ 7 فائزين وفي مجال العلوم 8 فائزين ، مشيراً إلى أن البيئة التنافسية تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يساعد على تطوير مواهبهم العلمية.
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