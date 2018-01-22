محمد عبده وأنغام يطيران للبحرين لإحياء حفلا الخميس المقبل

أماني الغامدي(صدى):

يطل فنان العرب ” محمد عبده ” علي الشعب البحريني يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير، ضمن احتفالات مهرجان التسوق، فى فندق الخليج بالمنامة.

كما تتواجد في الحفل ذاته المطربة المصرية أنغام؛ و يستعد الشعب البحريني لاستقبال الفنّانين.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تجمع الفنانين معا، حيث سبق أن التقيا فى عدد من الحفلات علي خشبة مسرح البحرين الوطني، وقدما سويا دويتو لأغانى الفنان محمد عبده، وذلك لأن الفنانة أنغام متميزة فى غناء اللون الخليجى، حيث من المنتظر أن يطرح لها فى نهاية الشهر الحالى ألبومها الخليجى الجديد بعد فترة غياب كبيرة، والذى يحمل اسمها وتعاونت فيه مع عدد كبير من ملحنى وشعراء الخليج.