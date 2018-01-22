فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، اليوم الإثنين، عن الجدول الزمني لأعمال تحديث البيانات وحركة النقل الخارجي، لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس ومكاتب وإدارات التعليم وجهاز الوزارة.

في سياق آخر، كانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن ترشيح 1459 مواطناً لشغل الوظائف التعليمية ” رجال ” ، بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى 100 نقطة.