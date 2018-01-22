” العمل ” : 54 ألف منشأة التزمت بقرار توطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: ” إن الحملات التفتيشية التابعة للوزارة نفذت 67903 جولات تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال 3 أشهر منذ بدء تطبيق المرحلة الثالثة من ” قرار توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ” ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية, للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار ” .

وبيّن أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 54378 منشأة بنسبة 80%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 13525 منشأة بنسبة 20%.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 10441 مخالفة شملت قراري ” التوطين والتأنيث ” ، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 2853 مخالفة، بنسبة 27% من إجمالي المخالفات المضبوطة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 6181 مخالفة بنسبة 59% من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وتابع: “بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 1407 مخالفات، بنسبة 14% من إجمالي المخالفات”.

من جهة أخرى، دعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من ” توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ” ، انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي، لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة ” المولات ” ، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

من جهته، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة ماديا, عبر برنامج لحضانة الأطفال وآخر لدعم المواصلات، مما يسهم بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل، والقضاء على البطالة بين أوساطهن.