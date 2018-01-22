مصري يتعرض للسحل والاعتداء بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعلن مصدر أمني بالكويت، عن إصابة عامل مصري بمدينة الأحمدي، برضوض وسحجات وجروح متعددة وكسر في الحوض، وكذلك شق بالشفة العليا، نتيجة لعملية سحل من مجهولين.

وأوضح المصدر، أن مجهولين اعترضوا طريق المجني عليه أما مقر عمله وطلبوا منه صرف ورقة بقيمة عشرين ديناراً، بالقوة، الأمر الذي جعله يقاومهم إلا أنهم اعتدوا عليه بالضرب وسحلوه بسيارة لمسافة 50 متراً، وسرقوا 514 ديناراً كان يملكها.

من جانبه، أصدر وكيل نيابة الأحمدي، توجيهات بتصنيف القضية باعتبارها جناية، بالإضافة إلى سرعة ضبط وإحضار المتهمين.