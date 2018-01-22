تضاعف حجم البقعة النفطية الناتجة عن غرق ” سانتشي ” أمام سواحل الصين

بكين(صدى):

أكدت إدارة المحيطات الصينية الرسمية، على تضاعف حجم البقعة النفطية الناتجة عن غرق ناقلة النفط الإيرانية، لأكثر من ثلاث مرات خلال 4 أيام.

وأوضحت الإدارة أنه تم رصد 3 بقع بمساحة إجمالية قدرها 332 كيلو مترًا مربعًا مقابل بمساحة قدرت بـ101 كلم مربع الأربعاء الماضب.

وكانت اشتعلت النيران في ناقلة النفط الايرانية ” سانشي ” بالكامل، والتي كانت تنقل 136 ألف طن من النفط الخام الخفيف في 6 يناير، بعد اصطدامها بسفينة ” سي اف كريستال ” للشحن المسجلة في هونغ كونغ،ما أسفر عن موت طاقم السفينة بالكامل وإحداث أضرار في البيئة البحرية.