الكشف عن أوكار للمتاجرين بالبشر في الرياض
ألقت الأجهزة الأمنية، بشرطة منطقة الرياض، القبض على مجموعة من المخالفين، بينهم متهمون بإيواء الخادمات للكسب المادي والاتجار بالبشر.
وكان من بين المخالفين إثيوبي الجنسية يقطن بحي منفوحة، وسوري الجنسية مقيم بحي النسيم، واللذان يستغلان الهاربات بغرض الكسب المادي، وقامت الأجهزة بإحالتهم إلى فرع النيابة العامة لإكمال اللازم.
وجاء ذلك في إطار حملات مكثفة تشنها أجهزة شرطة الرياض لضبط المخالفين ومرتكبي الجرائم.
ابوراكان[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
خلاص
بدا شغل السوري
نصب
ومتاجرة بالبشر مخدرات وشغلهم الي في حي التجارة ما ينسونة في سوريا اكيد ناس ما تخاف الله . الله ينتقم من أراد ان يعبث في بلادي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25933 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعصابك ياالحبيب
التعميم لغة الجاهلين
السوريين فيهم الطيب وفيهم البطال
حالهم حالنا🤔
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6172 ] نشر منذ 1 ساعة
هالمشردين السوريين مثل القطط ياكلون وينكرون واالاثيوبين لمجرمين المشهورين بتروج المخدرات وقطع العرق وبيعه (( السوري الفلسطيزي واللبناني )) انذل خلق الله على وجه ا لارض لا ذمه ولا ضمير ولا خوف من الله رضي من رضي وزعل من زعل كلمة حق يجب ان تقال تعبت وان اتكلم عن الثلاث جنسيات وقبلهم الاثيوبيين