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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

الكشف عن أوكار للمتاجرين بالبشر في الرياض

الكشف عن أوكار للمتاجرين بالبشر في الرياض
حمود العنزي(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية، بشرطة منطقة الرياض، القبض على مجموعة من المخالفين، بينهم متهمون بإيواء الخادمات للكسب المادي والاتجار بالبشر.

وكان من بين المخالفين إثيوبي الجنسية يقطن بحي منفوحة، وسوري الجنسية مقيم بحي النسيم، واللذان يستغلان الهاربات بغرض الكسب المادي، وقامت الأجهزة بإحالتهم إلى فرع النيابة العامة لإكمال اللازم.

وجاء ذلك في إطار حملات مكثفة تشنها أجهزة شرطة الرياض لضبط المخالفين ومرتكبي الجرائم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات

خلاص
بدا شغل السوري
نصب
ومتاجرة بالبشر مخدرات وشغلهم الي في حي التجارة ما ينسونة في سوريا اكيد ناس ما تخاف الله . الله ينتقم من أراد ان يعبث في بلادي

[ عدد التعليقات: 6172 ] نشر منذ 1 ساعة

هالمشردين السوريين مثل القطط ياكلون وينكرون واالاثيوبين لمجرمين المشهورين بتروج المخدرات وقطع العرق وبيعه (( السوري الفلسطيزي واللبناني )) انذل خلق الله على وجه ا لارض لا ذمه ولا ضمير ولا خوف من الله رضي من رضي وزعل من زعل كلمة حق يجب ان تقال تعبت وان اتكلم عن الثلاث جنسيات وقبلهم الاثيوبيين

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