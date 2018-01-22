الكشف عن أوكار للمتاجرين بالبشر في الرياض

حمود العنزي(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية، بشرطة منطقة الرياض، القبض على مجموعة من المخالفين، بينهم متهمون بإيواء الخادمات للكسب المادي والاتجار بالبشر.

وكان من بين المخالفين إثيوبي الجنسية يقطن بحي منفوحة، وسوري الجنسية مقيم بحي النسيم، واللذان يستغلان الهاربات بغرض الكسب المادي، وقامت الأجهزة بإحالتهم إلى فرع النيابة العامة لإكمال اللازم.

وجاء ذلك في إطار حملات مكثفة تشنها أجهزة شرطة الرياض لضبط المخالفين ومرتكبي الجرائم.