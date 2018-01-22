ضبط 23 كرتونة مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ ” الشوقية “

نايف السالم(صدى):

نجحت بلدية الشوقية، اليوم الإثنين، في ضبط 23 كرتونة مواد غذائية منتهية الصلاحية، قبل تهريبها، في أحد مداخل مكة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” : ” ضبطت بلدية الشوقيه (23) كرتون مواد غذائيه متنوعه منتهية الصلاحيه أثناء محاولة تهريبها في احد مداخل مكة المكرمه إثر بلاغ تلقته من نقطه فرز الشميسي طريق مكة- جدة السريع ” .

وأكدت الأمانة على أنه تم حجز المركبة، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات النظاميه بحق السائق.