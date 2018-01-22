ضبط 23 كرتونة مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ ” الشوقية “
نجحت بلدية الشوقية، اليوم الإثنين، في ضبط 23 كرتونة مواد غذائية منتهية الصلاحية، قبل تهريبها، في أحد مداخل مكة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” : ” ضبطت بلدية الشوقيه (23) كرتون مواد غذائيه متنوعه منتهية الصلاحيه أثناء محاولة تهريبها في احد مداخل مكة المكرمه إثر بلاغ تلقته من نقطه فرز الشميسي طريق مكة- جدة السريع ” .
وأكدت الأمانة على أنه تم حجز المركبة، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات النظاميه بحق السائق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25920 ] نشر منذ 28 دقيقة
يعطيك العافية يعم ممدوح
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ليتك تحول على الشرايع٦٤
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