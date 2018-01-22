جامعة ” الملك خالد ” تستضيف الجمعية العلمية في أولى نشاطاتها

نايف السالم(صدى):

استضافت جامعة الملك خالد اليوم، الجمعية السعودية العلمية للمعلم، لتبدأ أولى نشاطاتها بانتخاب أول مجلس إدارة لها، مُعبرة جامعة عن سعادتها؛ بوجود الجمعية، ضمن جمعياتها العلمية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مدير الجامعة، أن الجمعية العلمية سوف تتلقى كل الدعم؛ لخدمة العميلة التعليمية والتربوية.

كما أكد الدكتور عبدالله الكاسي، رئيس الجمعية، أن المرحلة القادمة للجمعية ستسير وفق خطة عمل متكاملة تراعي أهداف الجمعية، والمتطلبات الخاصة بالواقع التربوي والتعليمي.

يُذكر أن الانتخابات الخاصة بـ ” الجمعية السعودية للمعلم ” قد اسفرت عن فوز الدكتور عبدالله بن علي الكاسي رئيسًا لها، والدكتور محمد بن زيدان بن محفوظ، نائبًا للرئيس.