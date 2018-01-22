محافظ العويقيلة يشكر رئيس البلدية نظير جهوده

سعيد العجل(صدى):

تلقى رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور ” محمد بن هلان الورده ” خطاب شكر وتقدير من سعادة محافظ العويقيلة الأستاذ ” حسين بن عبدالرحمن الدغيم ” .

وأكّد ” الدغيم ” في خطابه عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على ما تقوم به البلدية من جهود ومتابعة مستمرة للأعمال المناطة بها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

من جانبه أعرب رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور ” محمد بن هلان الورده ” شكره وتقديره لسعادة محافظ العويقيلة مؤكداً بأن ما تقوم به البلدية هو واجب وطني ولن تتوانى في بذل المزيد من الجهود وتسخير جميع امكانياتها للإرتقاء بالعمل البلدي بالمحافظة وقراها وكذلك مواكبة رؤية ٢٠٣٠ بإذن الله.