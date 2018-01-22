جامعة شقراء تعلن عن توفير فرص عمل للمبتعثين حاملي الماجسيتير

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة شقراء، عن توفير فرص عمل لحاملي درجة الماجستير من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مع العلم أن الوظائف متوفرة للجنسين.

كما أوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي، الطب بجميع تخصصاته، والعلوم الطبية والتطبيقية ” تخصص العلاج الطبيعي ” مع العلم أن هذه الوظائف “رجال فقط ” ، و الصيدلة تخصص صيدلة إكلينيكية ” رجال ونساء ” ، وتخصص صيدلة تحليلية “رجال ونساء”، وتخصص علم الأدوية “رجال ونساء”، وتخصص علم السموم “رجال ونساء ” ، وتخصص المختبرات “رجال ونساء”، وتخصص التمريض “رجال ونساء ” .

كما تتوافر أيضا تخصصات أخري مثل : (الهندسة تخصصات الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، وهندسة الحاسب الآلي “رجال”، والحاسب الآلي “رجال ونساء”، والعلوم الأساسية تخصصات فيزياء، وكيمياء، وأحياء، ورياضيات “رجال ونساء”، والعلوم الإنسانية والإدارية تخصصات قانون، وموارد بشرية، وإدارة مالية، واقتصاد، ومحاسبة، وعلم النفس، ولغة إنجليزية “رجال ونساء.

كما أشارت الجامعة أن من أهم شروط التقديم، ألا يقل تقدير البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً، وأن يكون ملتحقاً ببرنامج الدكتوراه، أو يكون لديه قبول نهائي لدراسة الدكتوراه، وأن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص، وأن يتعهد المتقدم كتابة بالعمل في الجامعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بعد عودته من الابتعاث، بالإضافة إلى مراعاة الفقرة السادسة من المادة الخامسة من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.

كما حددت الجامعة آخر موعد للتقديم 6/ 6/ 1439هـ، وأكدت الجامعة أن التقديم سيكون إلكترونيا فقط عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] .