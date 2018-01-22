بالصور.. ” الفهمي ” .. حارس مدرسة يتحدى الظروف ويحصل على درجة البكالوريوس

سعيد العجل(صدى):

كثير من الأحلام تموت عند أول عائق يحول دون تحولها إلى واقع، ولكن هنالك أشخاصًا يتحدون كل الظروف والعوائق التي تقابلهم، من أجل تحقيق أحلامهم على أرض الواقع، والأستاذ عطية الله عوض الفهمي هو أحد الأشخاص الذين سعوا إلى ذلك حيث ضرب الفهمي المثل والقدوة العصامية لكثير من الشباب عندما أكمل تعليمه في المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية وهو يعمل حارس لمدرسة بمكة.

عطية الله الفهمي من مواليد محافظة الليث يبلغ من العمر 45 عاماً متزوج وله من الأبناء ولدين أحدهما في المرحلة الجامعية والآخر في الثانوية العامة وبنت في المرحلة الجامعية ويعمل منذ عام 1422 هــ حارس مدرسي وهو الآن في متوسطة العرباض بن سارية بتعليم مكة قد أكمل تعليمه الجامعي في تخصص الكتاب والسنة وحلمه أن يصبح معلماً ويكمل دراساته العليا.

الفهمي عقد العزم على مواصلة دراسته، حيث أكمل المرحلة المتوسطة عن طريق الانتساب ثم المرحلة الثانوية في الفترة المسائية ثم توج مجهوده بحصوله على درجة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص ” كتاب وسنة ” .

يتمنى الفهمي أن يكون يصبح معلماً في وزارة التعليم ينقل خبرته العلمية والحياتية لأبنائه في الميدان وهو في ذلك التمني لايزال طموحه في مواصلة دراسته للدرجات العليا والحصول على درجة الماجستير والدكتوراة.

تعليم مكة كان إلى جانب الفهمي حيث زار مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية طلال الحربي وقام بتكريمه بمناسبة تخرجه من جامعة أم القرى و حصوله على شهادة البكالوريوس.

