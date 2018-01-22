الهيئة العامة للموانئ تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت بالنسختين العربية والإنجليزية.

ويعد الموقع مصدراً رسمياً وموثوقاً لكل ما يتعلق بأعمال الهيئة والموانئ السعودية من أخبار وأنشطة وخدمات وغيرها، التي سيتم العمل على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

ويعتمد الموقع الجديد على أفضل وأحدث التقنيات من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين داخلياً وخارجياً، وتشمل نظام المراسلات والإجراءات الداخلية في الهيئة العامة للموانئ، كما يحتوي الموقع الرسمي للهيئة هنا عبر صفحته الرئيسية على قوائم الخدمات الإلكترونية والإجراءات المختلفة، وعدد من الصفحات التعريفية للخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع وتوضيح آلية عمل كل منها وتسلسل إجراءاتها للتسهيل على مستخدمي تلك الخدمات.

ويقدم الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات للمستفيدين منها : خدمة طلب استئجار المرافق، و خدمة الاستعلام عن الحاويات، بالإضافة إلى خدمات مواعيد السفن، و خدمة الاحصائات و خدمة تتبع المعاملات، إلى جانب خدمة التراخيص وخدمة فواتير أصحاب البضائع.

كما يحتوي الموقع على أحدث تقنيات الويب والعديد من المزايا التفاعلية مع عموم الزوار، وذلك بربط المتصفح مباشرة بقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة العامة للموانئ من بينها: ” تويتر ” و ” يوتيوب ” و ” فيسبوك ” و ” إنستغرام “.

يذكر أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” يأتي استكمالاً لمتطلبات الهوية الجديدة للهيئة وعلامتها التجارية، واستمراراً في عملية التطوير والتحديث لأعمالها وخدماتها؛ بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم.