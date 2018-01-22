هيئة الأرصاد تزيد التغطية الجغرافية لرصد أجواء المملكة إلى 70%

نايف السالم(صدى):

كشف نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن هيئة الأرصاد تسعى إلى زيادة التغطية الجغرافية لرصد أجواء المملكة من 45% إلى 70% من خلال مبادرة ” التغطية الجغرافية لمحطات الرصد ” السطحية والأجواء العليا والاستشعار عن بعد.

وأشار إلى أن المبادرة ستمكن من تركيب 105 محطة أوتوماتيكية في مختلف أنحاء المملكة، وسينتج عنها أيضا زيادة عدد رادارات الطقس من 13 إلى 20 رادار لتغطية أجواء المملكة، وزيادة عدد محطات رصد طبقات الجو العليا من 8 إلى 11 محطة, وكذلك تركيب 10 محطات رصد الرياح لطبقات الجو العليا، وتركيب 10 محطة بحرية عائمة على البحر الأحمر والخليج العربي، ومحطتان لاسلكية بحرية لتغطية المجال البحري للبحر الأحمر كاملا.

وأكد الدكتور غلام، أن المبادرة تهدف إلى زيادة مساحة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد السطحية والأجواء العليا لمراقبة أجواء المملكة، وزيادة عدد محطات الرصد السطحية، وعدد رادارات مراقبة الطقس، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات رصد الأجواء العليا، وتركيب محطات رصد بحري عائمة، بالإضافة إلى محطات ثابتة في البحر الأحمر والخليج العربي.