عائلة تفقد أطفالها الـ7 في حريق بالإمارات

دبي(صدى):

أدى حريق حدث بمنزل بدبا الفجيرة، إلى مصرع سبعة أطفال، أربعة أولاد وثلاث بنات؛ نتيجة استنشاقهم دخان كثيف ناتج عن الحريق؛ مما أدى إلى اختناقهم.

وقامت الأم بإبلاغ غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة، بأن منزلها يتعرض للاحتراق وأولادها بداخله.

وتحرك فريق الإنقاذ وأجهزة الدفاع المدني والإسعاف الوطني سريعًا إثر البلاغ؛ ولكن كان الأطفال قد فارقوا الحياة.