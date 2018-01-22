أسامة نقلي: المملكة تطلق خطة المساعدات الإنسانية باليمن وإيران تعبث بمقدراته

فهمي محمد(صدى):

علَّق وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، أسامة أحمد نقلي، على إطلاق قوات التحالف العربي بقيادة المملكة اليوم الإثنين خطة المساعادت الإنسانية الشاملة في اليمن.

وقال ” نقلي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بينما تعبث إيران بأمن اليمن ومقدراته وشعبه من خلال عميلها الحوثي .. تطلق السعودية اليوم بالتعاون مع أشقائها في دول التحالف والمنظمات الدولية خطة المساعدات الإنسانية الشاملة في اليمن، في إطار الحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية والإقليمية “.