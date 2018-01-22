” الغذاء والدواء ” تسجّل 4417 بلاغاً عن حوادث في مجالي الأجهزة والمنتجات الطبية

عادل الحربي(صدى):

سجّل المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4417 إشعاراً للسلامة وبلاغاً عن حوادث في مجالي الأجهزة والمنتجات الطبية خلال العام 2017م، وذلك في إطار دور الهيئة في الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية.

ومن بين الإنذارات 211 إنذاراً للسلامة المحلية، استقبلها موقع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية من المؤسسات والشركات الطبية داخل المملكة، و4092 إنذاراً للسلامة الدولية، جرى حصرها من مواقع الهيئات الرقابية العالمية المماثلة.

واتخذت الهيئة إجراءات السحب والإزالة في 1952 إنذاراً؛ بينها 245 بسبب درجة الخطورة القصوى، وإجراءات تصحيحية في 2170 إنذاراً؛ منها 252 بسبب درجة الخطورة القصوى، فيما يجري تقييم 181 إنذاراً إن كانت تصحيحية أو سحباً وإزالة.

وكانت إشعارات السلامة متوسطة الخطورة في 1327 إنذاراً، وعالية الخطورة في 2464 إنذاراً، وذات خطورة قصوى في 508 إنذارات، بينها 72 إنذار سلامة بدرجة خطورة قصوى تأثرت بها المملكة.

وتلقت الهيئة خلال تلك الفترة 114 بلاغاً عن مشاكل وحوادث أجهزة ومنتجات طبية، 46 منها من مقدمي الرعاية الصحية، و23 من شكاوى المواطنين والمقيمين، و45 من الشركات والمؤسسات العاملة بمجالي الأجهزة والمنتجات الطبية.