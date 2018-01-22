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وزير الحرس الوطني يستقبل مدير وكالة التعاون الأمني للدفاع في الجيش الأمريكي

وزير الحرس الوطني يستقبل مدير وكالة التعاون الأمني للدفاع في الجيش الأمريكي
عادل الحربي (صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم ، معالي مدير وكالة التعاون الأمني في الجيش الأمريكي الفريق شارلز هوبر والوفد المرافق له ، الذي هنأ سموه بمناسبة تعيينه وزيراً للحرس الوطني .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ، ومدير مشروع التطوير بوزارة الحرس الوطني اللواء فرانك موث .


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