” سلمان للإغاثة ” يواصل توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين في لبنان

عادل الحربي (صدى):

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على اللاجئين السوريين في منطقة بعلبك اللبنانية، حيث اشتملت المساعدات على الكسوة الشتوية والحقيبة الصحية والتي تستهدف 481 أسرة بواقع 1667 مستفيدًا.

وجرى توزيع البطانيات والسترات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات التي تغطي احتياجات أفراد الأسرة في فصل الشتاء بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية التي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية.

ويسعى المركز دائمًا لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للأشقاء السوريين، وذلك لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية.