بالفيديو.. فتاتان تصدمان صديقتهما العروس في حفل زفافها

متابعات(صدى):

أصابت فتاتان صديقتهما العروس بالذهول والصدمة خلال حفل زفافها بعدما صدمت بوجودهما بشكل مباغت على المسرح أمامها هي والعريس.

وظهرت الفتاتان في مقطع فيديو متداول وهما تستخدمان المصعد الخاص بالعروسين بينما كان العريس يخفيهما بجسده عن أنظار العروس، لتصاب بالدهشة بمجرد رؤيتهما، قبل أن تبدءا في الغناء لها وتنضم إليهما فتاة ثالثة.