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بالفيديو.. فتاتان تصدمان صديقتهما العروس في حفل زفافها

بالفيديو.. فتاتان تصدمان صديقتهما العروس في حفل زفافها
متابعات(صدى):

أصابت فتاتان صديقتهما العروس بالذهول والصدمة خلال حفل زفافها بعدما صدمت بوجودهما بشكل مباغت على المسرح أمامها هي والعريس.

وظهرت الفتاتان في مقطع فيديو متداول وهما تستخدمان المصعد الخاص بالعروسين بينما كان العريس يخفيهما بجسده عن أنظار العروس، لتصاب بالدهشة بمجرد رؤيتهما، قبل أن تبدءا في الغناء لها وتنضم إليهما فتاة ثالثة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 2 ساعتين

هالبنات عليهم حركات ..

[ عدد التعليقات: 2665 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربنا يسعدهم حركة جميلة من الصديقات

[ عدد التعليقات: 25921 ] نشر منذ 1 ساعة

يحظهن البنات لاهموم ولاغموم ولا مشاكل
وتجيني تقولي
أنا أبتحمل أعباء الحياة وقادرة على مواجهتها🤔
إي أعباء ي بنت الحلال
وأنتي تبكين من مسلسل😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 2361 ] نشر منذ 27 دقيقة

ليت المصعد توقف علشان يغنون من الدور الأرضي
حركات مالها داعي

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