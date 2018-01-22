بالفيديو.. فتاتان تصدمان صديقتهما العروس في حفل زفافها
أصابت فتاتان صديقتهما العروس بالذهول والصدمة خلال حفل زفافها بعدما صدمت بوجودهما بشكل مباغت على المسرح أمامها هي والعريس.
وظهرت الفتاتان في مقطع فيديو متداول وهما تستخدمان المصعد الخاص بالعروسين بينما كان العريس يخفيهما بجسده عن أنظار العروس، لتصاب بالدهشة بمجرد رؤيتهما، قبل أن تبدءا في الغناء لها وتنضم إليهما فتاة ثالثة.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 2 ساعتين
هالبنات عليهم حركات ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2665 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يسعدهم حركة جميلة من الصديقات
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7253 ] نشر منذ 1 ساعة
…🤔😅👍🏼😊🤗👍🤗😄💐…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25921 ] نشر منذ 1 ساعة
يحظهن البنات لاهموم ولاغموم ولا مشاكل
وتجيني تقولي
أنا أبتحمل أعباء الحياة وقادرة على مواجهتها🤔
إي أعباء ي بنت الحلال
وأنتي تبكين من مسلسل😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41605 ] نشر منذ 1 ساعة
امورهم حوسه ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15947 ] نشر منذ 60 دقيقة
حركه حلوه 👍😍
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2361 ] نشر منذ 27 دقيقة
ليت المصعد توقف علشان يغنون من الدور الأرضي
حركات مالها داعي