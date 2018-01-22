أمهات المختطفات اليمنيات: الحوثيون أخفوهن بمنأى عن الجميع

فهمي محمد(صدى):

علمت أمهات الفتيات اليمنيات المختطفات من قبل جماعة الحوثي الإيرانية أنه تم نقل بناتهن إلى جهة غير معلومة بعد خضوعهن لتحقيقات في القسم استمرت لثلاث ساعات.

وأشارت والدة إحدى المختطفات المدعوة ” أمة السلام أحمد السعدي ” ، وفقًا لبعض المصادر، إلى أنها حاولت الوصول إلى معلومات عن الفتيات برفقة أمهاتهم في مديرية أمن العاصمة وقسم الشرطة الذي تم إجراء التحقيقات بهما عقب خطف الفتيات ولكن دون جدوى.

كما أرجعت والدة إحدى المختطفات سبب اختفاء الفتيات إلى احتمالية نقل الجماعة الإرهابية للفتيات إلى أحد السجون السرية الخاصة بهم، مرجحًا تعرضهم للاعتداء والتعذيب والضرب من قبل المليشيات النسائية للجماعة.

يذكر أن جماعة الحوثيين الإرهابية قامت بخطف 15 بنت يمنية أثناء مشاركتهن في مسيرة احتجاجية على انتهاكات الانقلابين بمنتصف الشهر الجاري.