أسماء الفائزون في الأولمبياد الوطني العلمي بتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، أسماء الطلاب الفائزين في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي الأستاذ يحيى عبود، أن الفائزين في مجال الرياضيات هم: علي محمد الشهراني، من مدرسة مناهل الجامعة، ومشاري سالم سعيد، من مدرسة صدى الإبداع، ومازن عبدالله الأحمري، من مناهل الجامعة، ومحمد سعد الشهراني، من الرواد الأهلية، وعبدالله سعيد المدعث، من صدى الإبداع، وبدر يوسف الخلف، من المدارس النموذجية، وعمر عبدالعزيز الشهراني، من مدارس الأندلس.

وأضاف عبود أن الفائزين في مجال العلوم هم: إبراهيم عبدالمحسن زين الدين، من مدرسة حذيفة بن اليمان، ويزن سعيد الشهراني، من صدى الإبداع، ومحمد أحمد القحطاني، من النهضة السعودية، ومحمد سلطان الأحمري، من المناهل، ورازن خالد الحربي، من مناهل الجامعة، وعامر عبدالله الشهراني، من مدرسة يحيى بن أكثم ،وفراس عبدالعزيز آل هيجان، من أبها الأهلية، وريان خالد القحطاني، من مدرسة يحيى بن أكثم.