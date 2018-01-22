بالفيديو.. طفلة نائمة بمدرجات الجوهرة والمعلق: ” خلوها نايمة “
أظهرت لقطة من مباراة الأهلي والعروبة في كأس خادم الحرمين الشريفين أمس (الأحد) بملعب الجوهرة في جدة، واقعة طريفة لطفلة مستغرقة في النوم قبل أن تفيق على إحراز الأهلي هدفه السادس في المباراة.
وبينت الكاميرات الطفلة وهي جالسة في المدرجات وتغط في نوم عميق وكانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن تظهر في لقطة أخرى وقد أفاقت من نومها بعد إحراز الأهلي هدفه السادس.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي على العروبة بسداسية نظيفة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في المسابقة، لملاقاة الفائز من مباراة الفيحاء والفتح.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3187 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي حليلها والله
ههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيوتهن خير لهن
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7253 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه.😅😄😂💚😂😄😅هههههههههههههه.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 35 دقيقة
مالها ومال الملاعب المسكينة
الشرهة على من جابها للملعب