النصر في أزمة بسبب الشرط الجزائي في عقد ” جيبور “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن وقوع نادي النصر في أزمة كبيرة؛ بسبب ثغرات في عقود حسام غالي، والليبيري ويليام جبيور، والمغربي سعد لكرو.

وقالت المصادر إن الإدارة السابقة لم تضع شرطًا جزائيًا، في عقود الثلاثي؛ للتخلص منهم، وهو ما يمثل عقبة حقيقية، خاصة فيما يتعلق بـ ” جيبور ” الذي يرغب في حصوله على كامل عقده لثلاثة أعوام، والذي يبلغ مليونين و700 ألف دولار، بواقع 800 ألف دولار في الموسم الحالي، و900 ألف دولار الموسم المقبل، ومليون دولار الموسم بعد المقبل.