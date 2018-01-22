الذهب يتراجع متأثرا بارتفاع الدولار

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تراجعًا في مستوياتها، في ظل استعادة الدولار لقوته بعد سلسلة الهزائم اللاحقة بها خلال الفترة الماضية بفعل توقف أنشطة الجهات الحكومية.

وتراجع الذهب خلال المعاملات الفورية صباح اليوم إلى 1329.75 دولار للأوقية بنسبة 0.1%، وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1329.30 دولار للاوقية بنسبة 0.3%.

وكان ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأخرى إلى 90.626 بنسبة 0.1%، بعد تراجعه بنحو 0.5%.