بالفيديو.. أميرة محمد ” مشتاقة للأمومة ويكون عندي عيال “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد، عن اشتياقها للأمومة، خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية.

وقالت أميرة في مقطع فيديو، ” مشتاقة للأمومة ومشتاقة يكون عندي عيال.. دايما أقول إذا تزوجت أبي أجيب 6 صبايات ” .