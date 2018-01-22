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بالفيديو.. أميرة محمد ” مشتاقة للأمومة ويكون عندي عيال “

بالفيديو.. أميرة محمد ” مشتاقة للأمومة ويكون عندي عيال “
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد، عن اشتياقها للأمومة، خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية.

وقالت أميرة في مقطع فيديو، ” مشتاقة للأمومة ومشتاقة يكون عندي عيال.. دايما أقول إذا تزوجت أبي أجيب 6 صبايات ” .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 2 ساعتين

حتى انا والله مشتاق يكون عندي عيال.
العيال سند

[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 2 ساعتين

تسويق للرغبة بالزواج .. وافهم يافهيم …

[ عدد التعليقات: 3475 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرزقكِ ويرزق المسلمين بالذرية الصالحة **

[ عدد التعليقات: 7253 ] نشر منذ 2 ساعتين

تِجِيبــــين 6 صبايات بَــــس .؟. مَــــودِك تِجِيبــــين 6 وِرعــــان بعـــد .؟.👬👬👬🤔🙄.

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