بالفيديو.. أميرة محمد ” مشتاقة للأمومة ويكون عندي عيال “
كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد، عن اشتياقها للأمومة، خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية.
وقالت أميرة في مقطع فيديو، ” مشتاقة للأمومة ومشتاقة يكون عندي عيال.. دايما أقول إذا تزوجت أبي أجيب 6 صبايات ” .
هزيم[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى انا والله مشتاق يكون عندي عيال.
العيال سند
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23654 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقنا الجنه
كان زمان[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 2 ساعتين
تسويق للرغبة بالزواج .. وافهم يافهيم …
رااايق[ عدد التعليقات: 3475 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقكِ ويرزق المسلمين بالذرية الصالحة **
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7253 ] نشر منذ 2 ساعتين
تِجِيبــــين 6 صبايات بَــــس .؟. مَــــودِك تِجِيبــــين 6 وِرعــــان بعـــد .؟.👬👬👬🤔🙄.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23654 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15947 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يرزق الجميع ..
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 22 دقيقة
أصير لكي ولد ومن الحين أبا اقول ماما اميره