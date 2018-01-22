بالفيديو.. الحوثي يزيد مرارة الشعب ويمنع وصول المياه إليهم لبيعها في السوق السوداء

طهران(صدى):

تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية انتهاكتها، والتضيق على الشعب اليمني؛ ما بين سرقة شاحنات الإغاثة، ومنع المساعدات من الوصول إليهم.

وفي هذا الصدد تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد معاناة الشعب الإيراني؛إثر منع وصول المياه إلى المواطنين، في صنعاء؛ من أجل بيعه في السوق السوداء، والحصول على الأموال لدعم عملياتهم الإرهابية على الأراضي اليمنية.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع وتيرة انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية؛ حيث أجبرت النساء والأطفال على التجنيد، بعد تساقط عناصرهم إثر عمليات التحالف العربي والجيش اليمني، بالإضافة لسرقة شاحنات الإغاثة الإنسانسة، وبيعها للتجار.