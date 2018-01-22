القوات الكردية تخوض معركة مقاومة ضد قوات الاحتلال التركي

دمشق(صدى):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الكردية خاضت اليوم الإثنين، معركة مقاومة شرسة ضد قوات الاحتلال التركي، في قريتين بمنطقة ” عفرين ” ، كانت تركيا قد استولت عليها.

وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردي، أنها اشتبكت مع القوات التركية إلى الشمال الغربي من عفرين.

يذكر أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، قد أكدت أن جيش الاحتلال التركي يضرب بلدة الريحانية، في محافظة هطاى التركية ويتهم القوات السورية بها؛ لتبرير المجازر المستمرة التي يقوم بها.