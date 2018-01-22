طائرة بدون طيار تقصف موقع أمني للجيش المصري بوسط سيناء
كشفت مصادر، اليوم الإثنين، عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الجيش المصري؛ إثر قصف طائرة لموقع أمني بوسط سيناء.
وقالت المصادر إن الطائرة بدون طيار، والموقع الأمني يقع قرب قرية خريزة بوسط سيناء؛ وحتى الآن لم تعلن الجهات الرسمية المختصة عن الواقعة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3187 ] نشر منذ 2 ساعتين
اف معقوله
هذا العمل خطير جداً جداً
عمل بربري ارهابي
من فين مصدرهـ طيب
الله احفظ مصر وشعب مصر
وحفظ فخامة الرئيس العربي الزعيم السيسي المعظم يارب العالمين
وع بالمتشددين التكفيريين اللهم عليك بهم