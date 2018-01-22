طائرة بدون طيار تقصف موقع أمني للجيش المصري بوسط سيناء

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الإثنين، عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الجيش المصري؛ إثر قصف طائرة لموقع أمني بوسط سيناء.

وقالت المصادر إن الطائرة بدون طيار، والموقع الأمني يقع قرب قرية خريزة بوسط سيناء؛ وحتى الآن لم تعلن الجهات الرسمية المختصة عن الواقعة.