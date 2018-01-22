تركيا تواصل عملياتها العسكرية على عفرين والجيش السوري: لا نقصف خارج حدودنا

أنقرة(صدى):

يستمر جيش الاحتلال التركي، في عملياته العسكرية على منطقة عفرين شمال سوريا، لليوم الثالث على التوالي، حيث أصاب القصف التركي مناطق شمال شرق عفرين.

من جانبها، أكدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، أن جيش الاحتلال التركي يضرب بلدة الريحانية، في محافظة هطاى التركية ويتهم القوات السورية بها؛ لتبرير المجازر المستمرة التي يقوم بها.

وأشارت في بيان لها، إلى عدم وجود علاقة بينها وبين قصف المدنيين في تركيا، كما تزعم السلطات التركية.

يذكر أن السلطات التركية، أعلنت أمس الأحد، عن مقتل مدني سوري وإصابة 46 آخرين بينهم 16 سوريا، بقذائف تساقطت على بلدة الريحانية التركية، أطلقتها الوحدات الكردية من عفرين .