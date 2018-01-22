اتفاق روسي يمني على استمرار الاتصالات السياسية المباشرة

موسكو(صدى):

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن اتفاق تم بين روسيا والحكومة اليمنية على استمرار الاتصالات السياسية المباشرة، مؤكداً دعم موسكو للجهود الإنسانية؛ من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاءه بوزير الخارجية اليمني عبدالله المخلافي، حيث أشار الأخير إلى أن اللقاء نوقش فيه تطورات الملف اليمني والعديد من القضايا الإقليمية بما فيها قضية القدس المحتلة.

وأوضح ” المخلاف ” أن اللقاء أكد أن السلام يجب أن يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها دولياً وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية.

وأكد وزير الخارجية اليمني، أن السلام هو الخيار الأساسي للحكومة اليمنية الشرعية، مضيفاً أن الحرب فُرضت على الشعب اليمني من قبل الميليشيا الانقلابية.