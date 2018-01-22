البرلمان العراقي يوافق بالإجماع على إجراء الانتخابات في 12 مايو المقبل

بغداد(صدى):

أعلن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، موافقته على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في الثاني عشر من مايو المقبل، بعد إجماع أعضاء المجلس.

وأوضح البرلمان أن قرار التصويت تضمن التزام الحكومة بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين والاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق، وحصر السلاح بيد الدولة خلال فترة الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى وضمان عدم مشاركة الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة.